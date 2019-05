Fotos: Los mejores topless y desnudos de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston es una de las mujeres más hermosas del mundo. "Creo que nuestros cuerpos son hermosos, y creo que celebrarlos y sentirnos cómodos con ellos, sin importar la edad que tengas, es importante", declaró la actriz luego de protagonizar una sesión fotográfica para Harper's Bazaar en la que posó en topless y que se dio a conocer apenas hace unos días. (Foto: El espectacular topless de Jennifer Aniston a sus 50 años)

"Me sentí completamente normal. No debería haber ningún tipo de vergüenza o incomodidad", señaló sobre el topless, que no fue el primero en su carrera. A los 50 años, la ex estrella de la legendaria serie Friends parece estar mejor que nunca. Aunque en su caso es difícil hablar de una época en la que no haya lucido espectacular. ( Brad Pitt era feliz con Jennifer Aniston no con Angelina Jolie, afirmó su exguardaespaldas)

La belleza sin igual de Aniston se hizo famosa precisamente gracias a la producción en la que interpretó a "Rachel". Su corte de cabello marcó época en los años 90, pues en las peluquerías no faltaban las mujeres que querían tener el look de la actriz, nacida el 11 de febrero de 1969 en Los Ángeles.