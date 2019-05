Britney Spears al mejor estilo de Michael Jackson: Sus mejores pasos de baile

Considerada como una de las máximas exponentes de la música pop de la nueva era, la cantante Britney Spears sorprendió con una espectacular rutina de baile que estuvo acompañada de la música de Michael Jackson. (Britney Spears se monta una sesión sexy de yoga y deja con la boca abierta a Instagram )

Este jueves la "Princesa del Pop" publicó un video en Instagram de ella misma bailando el tema "Scream" de 1995, en el que el "Rey del Pop" y su hermana, Janet Jackson realizaron a dueto. Las imágenes estuvieron acompañadas de la descripción "Yo y Michael". (Britney Spears: Lanza un mensaje para tranquilizar a sus seguidores después de ser tratada en una clínica psiquiátrica)

Con cada una de sus recientes publicaciones, la cantante ha demostrado que se encuentra en excelente forma física, siendo este pequeño video clip una demostración de que la cantante podría volver a los escenarios en el momento en el que ella quisiera.

A lo largo de su carrera los acostumbró a los fans a sus perfectas y explosivas coreografías, por lo que esta demostración de medio minuto de duración no fue la excepción, incluso hizo recordar a la Britney de "Womanizer".

Para este solo de baile, la cantante vistió un sujetador deportivo de color amarillo y un diminuto short de cuadros que combinaba con la parte superior de su atuendo.

A sus 37 años la cantante realizó algunos de sus característicos giros en lo que parece ser el gimnasio de su hogar.

Aunque los seguidores reaccionaron de inmediato y generaron más de tres millones de reacciones, también señalaron que se podría tratar de un material viejo, ya que porta el mismo atuendo en un video que publicó en el pasado mes de marzo.

El video podría parecer ser una indirecta de la cantante, luego de la declaración de su manager Larry Rudolph, quien comentó a TMZ que es probable que Britney Spears "nunca volver a presentarse".

Sin embargo, en una declaración que realizó para la revista People, el gerente señaló que lo publicado por el medio especializado en farándula, no fue lo que dijo.

"Simplemente dije que la residencia en Las Vegas ahora está oficialmente apagada y que ella no me ha llamado en meses para hablar sobre hacer algo, así que no estoy segura de si alguna vez volverá a querer trabajar o cuándo. Es así de simple.", comentó a la revista.

Y aclaró que él no tiene mayor relación con la cantante, pues no está al tanto de los distintos aspectos de su vida. "Ella me llama cuando quiere trabajar. Aparte de eso no estoy involucrado en más. Ni en la tutela, ni en su tratamiento médico, ni con sus hijos. Nada más."