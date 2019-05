El radical cambio de look de Sophie Tuner, adiós a la imagen de Sansa de Juego de Tronos

Sophie Tuner, la inolvidable Sansa, de la serie de HBO Juego de Tronos, paralizó a todos con su radical cambio de look que nada tiene que ver con su personaje que ha acompañado a los seguidores de GOT. (Sophie Turner, 'Sansa', intentó suicidarse por las críticas de los fans de "Game of Thrones")

Para todos los fantaticos de dicha serie, sabemos que el personaje que interpreto quedará en la historia. Sin embargo, ha decidido comenzar una nueva etapa profesional y también personal. Esa es la razón de tanto asombro ya que decidió cambiar de look. ( Sansa Stark gana tres veces menos que Jon Snow, pero no se siente discriminada)

Sophie se realizó el corte que está de moda, el maxi flequillo recto, largo y despuntado. Además, se cambió el color de cabello a rubio.