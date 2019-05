La hija de Daddy Yankee se pone 'buenota' con su increíble transformación física

Pocos reconocerán cómo se ve Jesaaelys Marie Ayala González. La hija de Daddy Yankee ha logrado cincelar su cuerpo, pese que a sus 14 años la joven llegó a pesar 103 kilos. Aunque pensaba que estaba bien, lo cierto es que su salud no era la mejor y por recomendación médica tuvo que someterse a una dieta para bajar mínimo 40 kilos. (Isabel Pantoja se enfada con Omar Montes en 'Supervivientes': "¿Tú qué te crees, Daddy Yankee o Juan Magán?")



Hoy en día, con 17 años, la joven luce muy diferente e incluso, se ha robado las miradas de sus seguidores por el radical cambió que tuvo en los últimos dos años. (Katy Perry canta en español con Daddy Yanke )

A través de sus redes sociales, Jesaaelys ha contado su historia para inspirar a otros y asegura que "la comida es una droga más" y que en el momento las personas no se dan cuenta pero "tener sobrepeso no es fácil".

"Me sentía mal, mi autoestima estaba por los suelos, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo entero [...] No me gustaba como era" contó a través de sus fotos.

La joven también compartió que "no es fácil cambiar hábitos pero a veces es necesario" y por increíble que parezca, su cambio fue mucho más sencillo de lo que pensaba y hoy en día está feliz con su nuevo cuerpo e invitó a los demás a cuidarse, amarse y respetarse.