Los íntimos secretos que desveló Alain Prost acerca de su relación con Ayrton Senna

El francés Alain Prost, fue el invitado al podcast oficial de la F1, Beyond the grid, y quien fuera compañero de equipo de Ayrton Senna, durante dos temporadas (1988-1989), desveló los detalles de la relación que existía entre ambos, que además se hizo más personal luego de que Prost se retirara de la Formula 1. (Desvelan el motivo que hunde en el llanto al campeón Michael Schumacher)

El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 hizo público que sugirió el arribo de su clásico oponente a la escudería McLaren en 1988. Aunque Ron Dennis, el ex presidente ejecutivo de McLaren, quería a Nelson Piquet.

"Le pedí a Ron Dennis y a Honda que pusieran a Ayrton en el equipo. Fue muy sencillo. Estábamos en Japón, en una reunión en una habitación de hotel. Querían ponerme a mí con Nelson Piquet y pregunté ‘¿por qué?'. Nelson era un buen amigo, a Ayrton no lo conocía", confesó.

Dije '¿por qué quieres a Nelson?' Necesitamos lo mejor para el equipo y tenemos a un joven talento, en ese momento tenía poder de veto sobre mi compañero, podía decir que no. Nunca me arrepentí de nada porque cuando haces cosas, las haces porque sientes que es lo mejor





En referencia a la cercana relación que tuvo con Senna, añadió: "No sé si se puede decir que éramos amigos, pero cuando estábamos en el podio en Adelaida en 1993 (última competencia de Prost), cambió por completo su forma de ser conmigo. Unos días después, me llamó y también lo hizo en invierno".(Así es Corinna Betsch: el "ángel guardián" de Michael Schumacher)

"Teníamos conversaciones largas. Él quería que yo regresara a la F1. Cuando probé el McLaren con el motor Peugeot, me dijo que debería volver. Yo me reía. Decía 'si vuelvo, estarás una vuelta por delante de mí'. Me explicaba muchas cosas. Entendí mucho de su lado humano, que era lo más importante". El francés reconoció que en aquel entonces hablaban entre una y dos veces por semana.

"Puedo llamarlo amistad porque cuando hablas con alguien de tu vida profesional y personal, de tus preocupaciones y tus problemas... Siempre dije que conozco algunas cosas que nunca voy a compartir. Nunca le dije nada a nadie, así que puedo decir que era mi amigo, pero no me reunía con él con mucha frecuencia". Finalizó