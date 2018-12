Ronaldinho se venga de la histórica derrota de Brasil ante Alemania y lo compartió en sus redes

En la descripción hizo mención a aquel duelo y tras vencer al ex delantero corrió junto a sus amigos para festejar abrazados al grito de, "¡Brasil, Brasil!". El ícono del fútbol sudamericano compartió la grabación con sus más de 40 millones de seguidores, que no tardaron en comentar y recordarle lo que pasó aquel ocho de julio del 2014.(Las ofertas que ha rechazado Ronaldinho para no perder la pensión con el Barça)

Ronaldinho parece estar disfrutando de los últimos días de un 2018 que lo tuvo a mal traer. Sobre todo a principios de noviembre de este año cuando la justicia brasileña determinó la aprehensión del pasaporte del ex futbolista y su hermano, el empresario Roberto Assis Moreira, por el impago de una multa.