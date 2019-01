Las frases detrás del "enigma Schumacher": tres integrantes del círculo íntimo hablaron del piloto

Ross Brawn (ex ingeniero de Ferrari), Luca di Montezemolo (ex presidente de Ferrari) y Jean Todt (presidente de la FIA y ex director de Ferrari) dieron diferentes entrevistas a raíz del 50° cumpleaños de "Schumi" y se animaron a resquebrajar el muro de silencio que impuso la familia en torno al cuidado médico que tiene el piloto alemán en su mansión ubicada en Gland (Suiza).(El jefe del equipo que rescató a Schumacher da a conocer detalles del accidente )

Todt realizó una entrevista con la Gazzetta dello Sport de Italia y reconoció que mantiene un contacto constante con el siete veces campeón de Fórmula 1: "Siempre he sido muy discreto sobre su vida privada. Me preguntaron dónde vi la carrera (el GP de Brasil hace un mes atrás) y naturalmente dije que en casa de Michael. Con él he visto muchos Grandes Premios antes e incluso después del accidente. Hemos visto muchas carreras juntos y veremos muchas más".

El líder de la FIA reconoció que lo visita "un par de veces al mes" y elogió el trabajo de su esposa, Corinna Betsch, quien forjó una estrecha amistad con la mujer del directivo. "Es extraordinaria. Una mujer de perfil bajo, humilde. Se volvió aún más extraordinaria después del accidente de Michael; está cerca todos los días".(El comandante que rescató a Schumacher rompe el silencio y desvela detalles del accidente)