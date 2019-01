Insólito: Una luchadora se saca el tampón en el ring y se lo hace 'comer' a su rival

La luchadora Priscilla Kelly dio la nota al realizar un peculiar movimiento para imponerse en una función del circuito Suburban Fight Pro Wrestling a finales de diciembre pasado: en plena lucha se sacó del short el tampón que usaba y se lo metió en la boca a ‘Tuna‘, su rival, en medio de la bulla de los asistentes al lado del ring. (Esta luchadora saltó desnuda por el balcón para huir del maltrato de su esposo)

Por supuesto que las críticas no se hicieron esperar, a pesar de que lo más probable es que la luchadora haya tenido un artilugio ‘fake' preparado para la ocasión y su rival haya sido parte del show. El hecho sigue siendo totalmente escatológico y envía un pésimo mensaje sobre la dignidad femenina al haberse viralizado.

Al ganar espacios el video en los primeros días de enero, Kelly respondió ante las críticas en redes a su acción indignándose y llevando el asunto al terreno de la polémica de género.

A penis is funny and awesome.



A vagina is disgusting and trashy. #Equality?