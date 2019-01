Nuevo problema para Cristiano Ronaldo: Su ex pide sumarse a la denuncia de violación

La modelo Jasmine Lennard, quien estuvo en pareja con Cristiano Ronaldo, publicó una serie de tuits en los que critica al máximo goleador de la historia del Real Madrid y pide sumarse a la denuncia por violación que pesa sobre él. (La cachonda actitud de los turistas con la estatua de Cristiano Ronaldo)

El futbolista de la Juventus fue acusado por Kathryn Mayorga por haberla violado en 2009 durante una gira que el Manchester United había realizado en Las Vegas, Estados Unidos. La abogada de la víctima había asegurado en 2018 que tres mujeres podrían sumarse a la causa, pero no reveló sus identidades.

Ahora, Lennard escribió en Twitter: "Después de pensarlo mucho me dirijo a Kathryn Mayorga y a su equipo jurídico para ofrecerles mi ayuda en sus acusaciones de violación contra Cristiano Ronaldo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Tengo información que creo que les podría beneficiar en su caso". (Cristiano Ronaldo: El 'paquete metálico' de CR7 se convierte en reclamo turístico para Madeira)

La actriz y modelo que participó de Gran Hermano aseguró: "Hemos tenido una relación durante una década y nos hemos comunicado diariamente durante año y medio, por lo que tengo mensajes y grabaciones de un valor incalculable".





Además, Lennard amenazó con publicar los audios que posee de Cristiano a quien catalogó como "psicópata": "Tiene serios problemas de salud mental. Es un acosador y un mentiroso. Toda su vida es mentira".

Hasta el momento no ha habido novedades acerca del avance de la causa que se lleva adelante en Estados Unidos. Cristiano Ronaldo ha negado las acusaciones y ha elegido mantenerse en silencio por consejo de sus abogados.

Todos los tuits de Lennard:

"No hay nada en la vida que me moleste más que los acosadores.... Esa gente que abusa de sus posiciones de poder para acosar a personas que no pueden defenderse por ellas mismas"

"No es no. No significa no. La palabra para significa para. Si tú continuas con un acto sexual cuando la mujer te está gritando que pares es que eres un violador y un monstruo, y me importa un comino que juegue bien al fútbol o cante bien"

"Él legitimamente piensa que va a librarse se esto... Pero no ahora. Hemos tenido una relación durante una década y nos hemos comunicado diariamente durante año y medio, por lo que tengo mensajes y grabaciones de un valor incalculable"

"Me niego a estar sentada por más tiempo. No es lo correcto. Me hace sentirme como si fuese su cómplice... y no puedo. Ponte en contacto conmigo Kathryn, te ayudaré"

"A pesar de sus esfuerzo para persuadirme y de que me quedase callada, voy a hacer lo correcto. Compartiré con el público mis informaciones para que saque sus propias decisiones. Me podría demandar, pero lo que sé es de interés público y fracasará miserablemente"

"Tiene serios problemas de salud mental. Es un acosador y un mentiroso. Toda su vida es mentira. Es un jodido psicópata"

"Me dijo que si salía con alguien o salía de casa me secuestrarían, me cortarían el cuerpo, lo meterían en una bolsa y lo tirarían al río. Tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es un psicópata"

"No le tengo miedo... y sí, es verdad que he guardado todos sus secretos más sucios durante una década. Pero esto ya ha ido demasiado lejos. No pienso defenderlo de estas acusaciones, porque creo que es culpable"