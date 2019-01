Aficionada se “devora con la mirada” a una estrella de la NBA

El video sobre una aficionada de los Spurs de San Antonio se hizo viral por la reacción que tuvo cuando vio de cerca al jugador del equipo texano, Lamarcus Aldridge, durante el encuentro contra los Pistons de Detroit. ( Cuándo será el estreno de los "Monstars", el quinteto al estilo "Space Jam" que promete hacer historia en la NBA)

La transmisión en vivo del juego captó el momento en el que la joven quedó sorprendida porque el basquetbolista se acercó a ella, agarró rápidamente su teléfono y le tomó una fotografía a una parte de su cuerpo, que nosotros suponemos que fue la mano o quizá una parte íntima, sin embargo, no se alcanza a percibir claramente. ('Duelo' entre una estrella de la NBA y la 'Roca' Johnson: "Lo mataría")

La mujer puso una cara de emoción y asombró cuando apareció Aldridge sobre la línea que separa la duela con las gradas y le ha dado la vuelta al mundo por las redes sociales. Algunos medios en Estados Unidos han manejado la versión de que la fanática tuvo esos gestos a pesar de estar sentada junto a pareja, quien sería el hombre que aparece a la derecha.

LMAOOO that girl wanted some of Aldridge’s sauce. pic.twitter.com/EDntrX8sEB