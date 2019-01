El brutal cambio de un fisiculturista que ahora es entrenador y sólo se alimenta de su orina

Con respecto a esto, DePass, de 46 años, contó que no fue sencillo comenzar debido a la opinión de su familia:

Mi esposa ha superado su disgusto, disgusto y juicio inicial hacia mí, y ha llegado a ver cómo (beber orina y no alimentarme) ha beneficiado mi vida. Aunque no se está uniendo a mí en la bebida, ya no es una resistencia adicional. Tenía tanto miedo del ridículo, de las opiniones de los demás, que realmente eso me frenó. Ni siquiera mi esposa y mis hijos lo sabían al principio.