La desaparición de Emiliano Sala: "Cruzar el Canal de la Mancha con ese avión es una locura"

"Un avión de esos no está preparado para volar en malas condiciones", agregó Polanco, quien reiteró su sorpresa por la decisión que tomaron las autoridades del Cardiff: "En un monomotor de este tipo, volando en Europa, en el cruce del Canal de la Mancha, es una locura y me llama la atención que hayan hecho eso. No entiendo quién lo dejó subir. Estoy sorprendido de que hayan hecho una cosa de este tipo".

El futbolista argentino de 28 años se trasladaba hacia Cardiff procedente de Nantes. El vuelo privado perdió contacto sobre unas islas del Canal de la Mancha, ubicadas al oeste de las costas de Normandía. Viajaba en una aeronave ligera monomotor (Piper PA-46 Malibu) que pertenece al propietario del club británico, según informó su madre.