Lindsey Vonn muestra las impactantes secuelas de su caída y se compara con Tom Brady

Tras protagonizar una fuerte caída en el Mundial de Esquí Alpino que se disputa en Are (Suecia), la estadounidense Lindsey Vonn mostró en las redes sociales las impactantes secuelas que deja ese clase de golpes. Además, la campeona olímpica de 34 años se refirió nuevamente a su retiro y se comparó con Tom Brady, quien acaba de ganar el Super Bowl por sexta vez con 41 años. ( La estadounidense Lindsey Vonn se rinde frente al esquí: "Mi cuerpo no lo soporta más")

Con unas imágenes en su cuenta de Instagram, Vonn mostró los hematomas y raspones que generan los accidentes en la nieve. En las imágenes se ve como quedó su ojo derecho, notablemente dañado. También mostró como había quedado de lastimado el trasero de su colega Laurenne Ross, quien fue otra de las esquiadoras que sufrió un impacto brutal. (Esquí alpino/Copa Mundo (F).- Lindsey Vonn gana su tercer Globo de Cristal en tres días)

"Secuelas de nuestros choques de ayer. ¡No puedo esperar a ver qué color cambian mañana!", escribió Lindsey Vonn, que se tomó los golpes con mucho humor.

Por otra parte, la campeona estadounidense habló sobre su retiro del deporte profesional, que será al término de esta Copa del Mundo. "Sentí como si me golpeara un camión de 18 ruedas. Mi primer pensamiento fue '¡Qué demonios! ¿Por qué estoy de nuevo en la valla?' Era como '¿Por qué estoy aquí? ¡Estoy demasiado vieja para esto!."

En esa línea, Vonn valoró la extensa y exitosa carrera de Tom Brady, manifestando su admiración por el quarterback de los Patriots y mostrándose orgullosa de sus logros. "No todo el mundo puede ser Tom Brady y ganar la Super Bowl un millón de veces. Con todas las lesiones que he tenido, ganando en cinco eventos, es realmente emocionante y estoy orgullosa de ello y no tengo problema con las 82 u 87 victorias en Copa del Mundo. Ojalá hubiera podido lograrlo pero no quiero tomar más riesgos el resto de mi vida. No estoy triste por ello, lo acepto. Es tiempo de disfrutar".

Lindsey Vonn se retirará tras una carrera en la que fue campeona olímpica, dos veces campeona del mundo (7 medallas en total) y como la esquiadora con mayor número de victorias en la historia de los Mundiales de Esquí Alpino, superando a Annemarie Moser-Pröll con (62), y quedando a solamente nueve triunfos del récord absoluto del esquiador sueco Ingemar Stenmark (86).