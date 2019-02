Vídeo: El instante cuando un presentador casi pierde la cara en un partido de hockey

Fue un verdadero milagro. Un comentarista de TV estadounidense estuvo a centímetros de recibir un golpe fatal en un partido de la National Hockey League (NHL), la liga profesional de hockey sobre hielo. El puck, como se conoce al disco de este deporte, rozó su rostro durante la transmisión de un partido en Columbus. (Jose Mourinho hace el ridículo en el saque inicial de un partido de hockey sobre hielo)

Pierre McGuire, presentador de la cadena NBC, vio como el disco de goma negro pasó por delante de su nariz a gran velocidad en el triunfo de Tampa Bay Lightning sobre Columbus Blue Jackets (1-5). (Así fue la frenética carrera de un jugador de hockey canadiense para cazar a un rival )

Holy Close-Call! Pierre Mcguire nearly gets crushed by an errant hockey puck! Wow. 😱 -NBCSN pic.twitter.com/ivwBeKeXR0