La locura de Mike Tyson: Intentó sobornar a un cuidador para boxear contra un gorila

Según el medio británico The Sun, el pugilista tuvo una idea imprudente en la década del '80, en pleno apogeo de su carrera como boxeador profesional, cuando visitó un zoológico en Nueva York. "Llegamos a la jaula y había un gran gorila de espalda plateada que estaba acosando al resto. Sí, era poderoso, pero su mirada era como la de un niño inocente. Al guardia le ofrecí 10 mil dólares para que abriera la jaula y me dejase romperle la nariz a ese gorila. Sin embargo, me lo rechazó", confesó el propio Tyson. ( Mike Tyson confiesa en qué pelea entró drogado al ring)