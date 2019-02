La bella atleta de la "maratón sexual" en Río 2016: "Fui acosada y recibí pornografía"

A casi tres años de los Juegos Olímpico de Río 2016, la atleta brasileña Ingrid Oliveira quiso contar su versión sobre un escándalo a nivel mundial en el que quedó envuelta tras conocerse que había tenido relaciones sexuales con el remero Pedro Gonçalves, quien también representaba a Brasil en la cita deportiva. Se dijo en aquel entonces que ella expulsó a su compañera de cuarto y que había sido vetada de la competición. Pero ella nunca habló al respecto, hasta ahora. (Esta atleta recoge un cachorro perdido y corre más de 30 kilómetros de una maratón con el animal en brazos )

Con una columna escrita por ella misma en UOL Esporte, Ingrid, clavadista que competía en equipo junto a Giovanna Pedrosa, dio detalles de lo que sucedió esa noche en la Villa Olímpica. (Este atleta solidario recorre 50 kilómetros a -60 ºC en Siberia)

"Llevé a Pedro Gonçalves a mi habitación. Pero no fue en la víspera de la competición de ninguno de los dos. No pasó la noche conmigo. No expulsé a nadie de la habitación y no me expulsaron de los Juegos. Conocí a Pedro en los Juegos Panamericanos de Toronto pero sólo por redes sociales. En los Juegos Olímpicos nos encontramos y empezamos a hablar y al final quisimos algo más. Antes de la ceremonia de apertura hablé con mi compañera de habitación para ver si podía llevarle allí. Ella me dejó hacerlo. No fui la única. Muchos también lo han hecho en otras competiciones", argumentó.