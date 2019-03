Fotos: Taylor Ward, la inglesa que roba el corazón a Sergio "Kun" Agüero

El delantero del Manchester City, Sergio Agüero, habría comenzado un romance con Taylor Ward, celebridad inglesa y ex novia del defensor Mason Holgate del Everton. (¿El 'Kun' Agüero fumando? Polémica por este video del futbolista )



Los reportes de la prensa local señalan que la relación del futbolista argentino, de 30 años, con Ward, de 22, es "muy reciente". Una fuente informó al diario The Sun que visitaron un spa juntos. Sin embargo, la pareja aún no hizo oficial la relación. (Kun Agüero: "El Manchester City no tiene problemas de dinero para fichar a Messi" )

La joven es hija de Ashley Ward, un futbolista inglés retirado que jugó como delantero central para el clubes como Manchester United, Leicester City, Crewe, Norwich, Derby y Sheffield United, y de Dawn Ward, conocida por el reality Real Housewives of Cheshire.

La pareja de Reino Unido tiene otros tres hijos: Darby (22) , Charlie, (11) y Aston (10). Ver esta publicación en Instagram Different from the rest x Una publicación compartida de TAYLOR WARD (@taylorwardx) el 3 Mar, 2019 a las 11:39 PST