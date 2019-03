Zinedine Zidane regresa al Real Madrid y manda a Santiago Solari al banquillo

Tras un ciclo de gloria, durante el cual también ganó dos veces el Mundial de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga y una Supercopa de España, Zidane renunció. El francés argumentó: "No veía con claridad que íbamos a poder ganar en lo que se venía. Y a mí no me gusta perder, soy ganador en todo lo que juego". Los fans del elenco merengue no sólo tuvieron que soportar su salida, sino también la de la máxima figura del equipo, Cristiano Ronaldo, quien se marchó a ala Juventus enfrentado con Florentino Pérez.