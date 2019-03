Una tatuadora suiza reveló haber pasado por las 'armas' de Neymar

Sin embargo, tras salir en los medios suizos, el astro brasileño no volvió a contactarla: "Neymar está enojado conmigo. Piensa que he informado a los medios para que me conozcan mejor. Eso no es cierto. No sé cómo llegó el asunto al público. Sospecho que alguien nos había fotografiado en el restaurante. Espero poder arreglarlo con él".

No estoy enamorada de él, pero tuve una sensación de hormigueo en el estómago", confesó la suiza, que al mismo tiempo entendió que "una relación con él sería demasiado agotadora para mí. No quiero ser tan pública. Estoy feliz con mi vida.(Esta es Mari Tavares, la nueva amiga especial de Neymar)