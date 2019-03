Patrice Evra desveló un íntimo chat de Whatsapp con Cristiano Ronaldo: "Los aplastaremos en casa"

La autoconfianza de Cristiano Ronaldo nunca ha sido puesta en duda, es una de las características del portugués que lo han convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo junto a Messi.(Patrice Evra: “Si Cristiano Ronaldo te invite a comer a su casa, solo dile que no" )

Esta vez ha sido Patrice Evra, su muy buen amigo y compañero en el Manchester United, quien ha compartido en su cuenta de Instagram el chat de Whatsapp que mantuvo con Cristiano antes del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, en el que CR7 marcó tres goles y dejó fuera al Atlético de Madrid.

"El detrás de escena … Estos son mensajes entre yo y Cristiano cinco días antes de la gran remontada.. Cada gran momento con mucha presión,. Así que, por favor, no te pongas celoso, solo quiero compartirlo y si no estás de acuerdo, no puedo hacer nada por ti … disfruta de tu vida, peroy no intentes tocar la pantalla para ver su número", escribió.( Messi elogia a Cristiano Ronaldo tras su "impresionante" actuación ante el Atlético

Tal como avisa el ex lateral izquierdo galo, la conversación no hace más que mostrar la seguridad y la convicción con la que Cristiano —a quien Evra tiene agendado como "CR7″— afrontaba esta eliminatoria pese al 2-0 en contra: