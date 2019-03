Batman demanda al Valencia CF por usar su murciélago de su escudo

La editorial estadounidense DC Comics, propietaria de los derechos de Batman, ha presentado una nueva denuncia contra el Valencia Club de Fútbol por el parecido de su logo con el del popular superhéroe. ( El deseo de este niño con cáncer es conocer a Batman y pasa esto…)

En esta ocasión, la compañía estadounidense ha presentado un escrito de oposición ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés) contra el logo diseñado por el club español para conmemorar sus 100 años de historia. (Ben Affleck no interpretará a Batman en la próxima película y esta es la razón)

Entretanto, la entidad deportiva sostiene que emplea al pequeño animal desde antes de que naciera Batman, por lo que insiste en que no retirará el murciélago de su escudo. "No vamos a dejar de usar el murciélago porque lo diga DC Comics. No hay ninguna marca comercial que tenga una exclusiva mundial sobre los murciélagos", aseveraron desde el Valencia C.F. al diario El Confidencial. "Cuando este club jugaba con un murciélago en el pecho, en Estados Unidos estaban persiguiendo bisontes", agregaron las mismas fuentes.

DC Comics ya presentó una denuncia similar contra el Valencia en el 2014, cuando alegaba que el logo de la entidad deportiva tenía un gran parecido con el emblema del superhéroe y rechazaba que el club del levante español adquiriera los derechos exclusivos.