Vídeo: La brutal pelea entre dos jugadoras del campeonato europeo sub 17

En las imágenes se pudo ver como la suiza agarró la pelota cuando la arbitra marcó una falta en mitad de cancha para el equipo contrario. Al ver que estaba haciendo tiempo, la rusa intentó quitarle el balón por detrás para ponerlo rápidamente en juego.

Bit of tasty action from the Women's U17 Euro qualifiers - Swiss captain Ella Ljustina (red) kicks Russian skipper Zhoze-Diana Pamen Tchato from behind, then runs off when she gets lamped back and cries when she gets sent off 🇨🇭🇷🇺 pic.twitter.com/5EHdKDWB1M