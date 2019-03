El DT de la selección venezolana pone su cargo a disposición porque los futbolistas apoyan a Guaidó

La histórica victoria ante Argentina pasó rápidamente al segundo plano luego de las sorpresivas declaraciones de Rafael Dudamel en Madrid. La hazaña conquistada en el Wanda Metropolitano ilusionó a los amantes del fútbol con una posible participación de Venezuela en el próximo Mundial que se desarrollará en Qatar. Sin embargo, el entrenador brindó una conferencia de prensa en la que puso en duda su continuidad al frente de la Vinotinto. ( La selección de Venezuela declara su apoyo a Juan Guaidó y vence a Argentina)

"No me he guardado nunca reconocimiento para la Federación y sus dirigentes, en el apoyo y la credibilidad que han tenido para el trabajo", deslizó el DT ante los cronistas en el inicio de su análisis sobre las repercusiones que generó la visita del embajador designado por Juan Guaidó a la concentración del plantel concentrado en España. (La vanidosa Argentina cae ante la modesta Venezuela y Messi, de nuevo lesionado)

"Hoy mi continuidad creo que está en veremos. He conversado con el vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol después del partido y he puesto mi cargo a disposición", continuó Dudamel y argumentó: "Durante todo este tiempo hemos estado conviviendo en aguas muy turbias porque estamos muy politizados. Hoy hemos vivido una experiencia muy triste que me tiene desilusionado".

Aquellas palabras se remitieron al encuentro que tuvieron los deportistas con el funcionario y el entrenador no tuvo ningún reparo en explicar la situación que vivió: "Amable y respetuosamente hemos recibido la visita del embajador Antonio Ecarri. Cómo hemos atendido a embajadores del gobierno del presidente Maduro, hoy recibimos a Ecarri", confesó ante la prensa y profundizó: "Como selección de Venezuela, que abarca a todo un país, lo recibimos igual con respeto. Pero tristemente han politizado su visita a la selección nacional".

Además, el líder de la Vinotinto aclaró que no tiene miedo de expresar sus convicciones al asegurar que "el día de mañana cuando puedan conversar con Rafael Dudamel fuera de las canchas, sabrán cuál es su posición política". "No tengo porque ocultar nada. Hoy soy el director técnico de la selección de un país", enfatizó.

"En el color vinotinto está unido todo un país. Ya me sentaré a conversar, con frialdad, nuevamente con el vicepresidente (de la FVF), pero él ya sabe cuál es mi posición. También lo hablaré con el presidente Laureano González, porque ellos serán los encargados de tomar una decisión. De todos modos, responsablemente atenderé el partido del lunes", concluyó Dudamel en referencia a su próximo compromiso contra la selección de Cataluña en Girona.

Los goles de Salomón Rondón, Jhon Murillo y Josef Martínez, de penal, concretaron el sueño venezolano en la capital ibérica. El encuentro fue una muestra más del triunfo de David sobre Goliat, ya que en el bicampeón del mundo también estuve presente el gigante internacional llamado Lionel Messi. Los festejos quedarán postergados para otra ocasión en Venezuela.