Escándalo en la UFC: McGregor ataca a la esposa de Khabib y el ruso lo acusa de "violador"

Cuando parecía que Conor McGregor se alejaba para siempre de los octágonos con el anuncio de su retiro de las MMA, ha vuelto a desatar una guerra con Khabib Nurmagomedov, el rival que lo venció en su último combate. El peleador irlandés y el campeón ruso se han disparado con munición muy pesada a través de las redes sociales, donde se lanzaron con comentarios discriminatorios y fuertes acusaciones. (El espectacular nocaut a lo Superman en una pelea de la UFC )

El ambiente empezó a caldearse cuandoe Khabib dijo que "solo puede haber un rey en la jungla" y luego se refirió a 'The Notorius' como "una esposa celosa" durante un evento en Moscú: "Dice 'me iré' todo el tiempo pero luego regresa". Esos comentarios de campeón de peso ligero, quien retuvo su título en la pelea entre ambos en el UFC 229, no pasaron desapercibidos para un McGregor que contraatacó de un forma muy cruel en las redes sociales. ( Este luchador de la UFC interrumpe una entrevista en directo para pegarse con un contrincante )

El mensaje llegó a manos de Khabib Nurmagomedov, quien lanzó una tremenda acusación contra McGregor. "Violador, eres un violador. Eres un hipócrita que no es responsable de sus acciones. La justicia te encontrará. Lo veremos", disparó el ruso adjuntando una foto de McGregor con una mujer y haciendo alusión a la exclusiva del New York Times que reveló que está siendo investigado por agresión sexual.

En medio de las agresiones, el presidente de la UFC, Dana White, lamentó el intercambio que tuvieron ambos peleadores y avisó que intentará que ambos terminen con su guerra. "Soy consciente del reciente intercambio en redes sociales entre Khabib y McGregor. La situación actual ha escalado a un nivel que es inaceptable. Como tal, estamos dando los pasos necesarios para contactar con ambos equipo y que esta situación sea abordada internamente", apuntó en un comunicado a Yahoo Sports.

Ambos luchadores están suspendidos por los incidentes tras su pelea en el UFC 229: el irlandés puede regresar este mes y el ruso tendrá que esperar hasta septiembre. Y si bien, McGregor había anunciado su retiro, luego de esta pelea lanzó otro tweet que deja otra posible pelea ante Khabib. "No temas a la revancha, pequeña rata escurridiza. Harás lo que te dicen como siempre lo haces", apuntó.