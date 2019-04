Vídeo: Gimnasta se rompe las dos piernas en plena performance

La joven gimnasta Samantha Cerio se despidió de la disciplina con tan solo 18 años y después de padecer una de las peores lesiones del deporte durante el torneo regional de universidades de los Estados Unidos. (Vídeo: Gimnasta mexicana se viraliza al usar la música de 'Coco' en su presentación)



La estadounidense de la Universidad de Aurburn se dislocó las dos rodillas y se quebró la tibia y el peroné de ambas piernas en una desafortunada caída que conmocionó tanto a los espectadores como a los comentaristas del evento. (Esta gimnasta de EE.UU. vuelve a causar furor en la Red por su extraordinaria rutina de suelo)

Cerio partió desde una esquina. Tras realizar unos movimientos de suelo volvió al punto de partida para comenzar su carrera. La atleta dio un par de pasos, se apoyó sobre sus manos y se impulsó para hacer varias vueltas en el aire.

Samantha Cerio was making her first pass when she fell on the blind landing. The crowd gasped as Cerio, a senior on the team, attempted a handspring double front but fell to the mat and screamed out in pain pic.twitter.com/BYP0cZNezO