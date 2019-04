El conmovedor objetivo que pretende la gimnasta que se rompió las dos piernas en plena rutina

La lesión que sufrió Samantha Cerio durante un ejercicio de gimnasia en Estados Unidos le dio la vuelta al mundo, la competidora que representaba a la Universidad de Auburn (Alabama) se rompió la dos piernas cuando realizaba su rutina, inmediantamente fue trasladada a una clínica y dos días después anunció su retiro.

"La noche del viernes fue mi última noche como gimnasta. Después de 18 años colgué mis manos y dejé la tiza", le informó a sus seguidores a través de una publicación en su cuenta de Instagram.(Vídeo: Gimnasta se rompe las dos piernas en plena performance )

"No podría estar más orgullosa de la persona que la gimnasia me ha hecho ser. Me enseñó el trabajo duro, la humildad, la integridad y la dedicación, solo por nombrar algunas. Me ha dado desafíos y obstáculos que nunca hubiera imaginado que hayan existido. Puede que no haya terminado como lo había planeado, pero nada salió como se planeó", destacó.

"Gracias a la familia Auburn por darme un hogar (...) Me siento honrada de haber tenido el privilegio de representar a la AU de la Marina y la Naranja durante los últimos 4 años con el equipo a mi lado. Gracias por dejarme compartir mi pasión con ustedes. Gracias por permitirme ser parte de algo más grande que yo", concluyó.

La estudiante de ingeniería aeroespacial será intervenida quirúrjicamente comenzará ahora una larga recuperación para volver a caminar, pero según reveló su entrenador, Jeff Graba, en diálogo con NBC News, ella se ha puesto una fecha límite.

"Ella quiere caminar por el pasillo en su casamiento y esperamos que pueda hacer eso", contó el hombre que trabaja para el equipo de gimnasia de la Universidad de Auburn. Es que Cerio contraerá matrimonio con Trey Wood en Fairhope, Alabama en cuestión de semanas.(Esta gimnasta de EE.UU. vuelve a causar furor en la Red por su extraordinaria rutina de suelo)

La exgimnasta será operada en junio, se dislocó las dos rodillas y se quebró la tibia y el peroné de ambas piernas, así que hará un esfuerzo sobrehumano para poder trasladarse sobre la alfombra.