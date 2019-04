La historia de Luke Heimlich: el lanzador que violó a su sobrina de seis años en EEUU

La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) está en el punto de mira después de que el lanzador estadounidense Luke Heimlich debutó oficialmente en el montículo de Tecolotes de Los Dos Laredos luego de que la Asamblea de la LMB permitiera su inscripción pese a haberse declarado culpable de abusar sexualmente de su sobrina de seis años de edad. (Stop a la explotación comunista: Donald Trump veta el acuerdo entre Cuba y las Grandes Ligas de Béisbol)

Fue cuando tenía 15 años que el que fuera considerado como uno de los mejores prospectos de la pasada temporada en el béisbol colegial de la NCAA violó a su sobrina once año menor, según confesó hace un par de años, lo que conmocionó al deporte estadounidense. ( EEUU niega a Russell Bucklew, condenado por asesinato y violación, el derecho a "una muerte sin dolor")

Los 30 equipos de la Major League Baseball (MLB) declinaron firmar a Heimlich en el pasado Draft y solo los Kansas City Royals lo consideraron, pero optaron por dejar pasar la oportunidad de tenerlo en su rotación al igual que el resto de los equipos.





No estaba claro si Heimlich, quien dijo que sus antecedentes penales habían sido borrados, podría jugar con los Tecolotes cuando se anunció su fichaje. Se generaron múltiples críticas de parte de la familia de la víctima y los Tecolotes pudieron haberse convertido en el segundo equipo cuyo acuerdo con Heimlich fuera rechazado por su liga. Pero no fue así.

"No está registrado en la liga", dijo Javier Salinas, presidente de la liga mexicana, en una entrevista con The New York Times tan pronto se supo de su llegada a México y antes de que se diera el visto bueno para su arribo. "Tenemos que analizar su caso. Es muy difícil verlo registrado en la Liga Mexicana".

En agosto de 2018, los Lamigo Monkeys de Taiwán llegaron a un acuerdo con Heimlich. Pero después de una ola de críticas, la Liga de Béisbol Profesional de China declaró que Heimlich no podía jugar allí debido a su historial criminal y el efecto en la imagen de la liga. No obstante, la Asamblea de la LMB permitió que se inscribiera con Tecolotes, equipo con el que debutó esta noche ante Algodoneros de Unión Laguna.

El pasado mes de mayo, Heimlich se retractó y negó haber cometido el crimen que admitió previamente, y dijo que se había declarado culpable para prescindir rápidamente del caso y por el bien de la familia. La madre de la niña, cuyo nombre se está ocultando para proteger la identidad de la víctima, sostuvo que el relato de su hija es veraz.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, alcanzado cuando Heimlich tenía 16 años, uno de los dos cargos le fue retirado, y se le asignó un período de prueba de dos años, tomó clases ordenadas por el tribunal, escribió una carta en la que se disculpaba con su sobrina y se vio obligado a registrarse para cinco años como delincuente sexual de Nivel 1, una designación que utiliza Washington para alguien considerado de bajo riesgo para la comunidad.

La temporada pasada los Piratas de Campeche firmaron al venezolano Danny Vásquez, quien pertenecía a los Houston Astros, fue captado golpeando brutalmente a su entonces pareja en el 2016.

Es así que la LMB vuelve a entrar en la polémica con el debut de Heimlich, un zurdo con un 2018 en el beisbol colegial de ensueño, al ganar 16 juegos y solo perder tres con una efectividad de 2.92 para ayudar a los Beavers a ganar el campeonato nacional.