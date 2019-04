El brutal nocaut en una pelea de hockey sobre hielo

"Espero que esté bien. No soy un gran luchador. Me pidió que peleara y me dijo: '¡Vamos!'. Espero que esté bien. No quieres ver a un chico lastimado o algo así", señaló el ruso de 33 años sobre su compatriota que apenas tiene 19 y es una de las grandes promesas de esta disciplina.

Cabe destacar que este tipo de enfrentamientos están permitidos en la National Hockey League (NHL) y regulado por el reglamento, que apenas impone leve sanciones para los protagonistas de las peleas. Desde 1922, existen las normativas para poder llevar a cabo un cruce de puños. La trifulca se acaba, entre otras cosas, cuando uno de los dos cae al piso. Andrei Svechnikov, uno de los novatos en la Temporada, quiso ponerse al brinco con Aleksandr Ovechkin. Así le fue:

Esto pasó entre Ovechkin y Svechnikov, quien terminó en el suelo luego de una serie de golpes de su rival que es alrededor de 40 libras más pesado (18 kilos). El entrenador del equipo de Carolina, Rod Brind'Amour, dijo que el experimentado capitán rival no debería haber aceptado el cruce aunque aclaró: "Es un poco difícil porque él confesó que nuestro chico lo desafío. Entonces, si ese es el caso, es un poco diferente. Es frustrante porque se lastimó. Es su primera pelea. Jugó 90 partidos y nunca peleó en su vida. Estoy seguro que Ovechkin lo sabía. Así que eso me molesta".

Es la primera pelea del capitán de Washington desde el 2010 y la primera en la etapa de playoffs. En su carrera figuran cuatro combates dentro de la NHL, a la que llegó en 2005. Su estadía en este torneo sólo se interrumpió en 2012 cuando retornó al Dinamo Moscú que lo formó para jugar durante unos meses.