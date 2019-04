Amenazas de muerte a la argentina que creó una App para vincular clubes con promesas del fútbol

La empresaria argentina Victoire Cogevine Reynal lanzará en pocos meses 'Gloria', una plataforma tecnológica que facilitará el contacto directo entre los clubes de fútbol y futuras promesas, sin la necesidad de que haya representantes gestionando el vínculo. ( La ministra de Deportes de Francia propone que se detengan los partidos de fútbol ante gritos homofóbicos)

Según dijo la propia CEO de la nueva compañía a la agencia Télam, su intención ha sido la de "darle visibilidad a los millones de chicos que aspiran a llegar al mundo del fútbol". ( Inauguran en Rusia este campo de fútbol hecho a partir de 50.000 vasos de plástico recicladas )

Sin embargo, cuando aún no ha ocurrido el nacimiento de esta nueva herramienta, Cogevine Reynal ha denunciado que recibe "amenazas de muerte todos los días".

EN BUSCA DE TALENTOS I

"Me pasa todos los días de recibir amenazas de muerte, pero me motivan mucho más, me generan mayor compromiso para seguir adelante con mi proyecto. Si hay personas que están dispuestas a eso, ¿cómo van a estar manejando la carrera de un chico o un juvenil?", señaló la mujer en una entrevista publicada este martes.

Hija de Shalimar Reynal, una de las pocas agentes de futbolistas tituladas de FIFA, y del exembajador griego Alexis Cogevina, la joven emprendedora impulsó el sistema desde Silicon Valley, en California, EE.UU., donde se instaló después de trabajar como representante en la Major League Soccer (MLS), como mano derecha de su madre, titular de la agencia SR All Stars.

A pesar de las intimidaciones, probablemente provenientes de personas vinculadas al negocio del fútbol, Cogevina Reynal apuesta todo por su proyecto. Apunta a cerrar acuerdos con las federaciones y ligas más importantes del mundo. Y aprovechará el mundial de fútbol femenino Francia 2019, que comienza en junio, para dar a conocer la aplicación, que, estima, podría alcanzar los 10 millones de usuarios. De hecho, ya hay abierta una lista de espera.

"No tratamos de sacarlos del medio"

Para esta mujer, que se define mitad griega, mitad argentina, la iniciativa no apunta a quitarle lugar a los cientos de representantes que habitan el ambiente del fútbol, sino a facilitarles la tarea y abrir más posibilidades a los jóvenes deportistas sin medios económicos: "Los agentes profesionales seguirán siendo muy necesarios porque la tecnología no podrá sustituirlos. Con nuestro proyecto estamos potenciando su trabajo, no tratamos de sacarlos del medio", afirmó.

"Muchos chicos me mandaban su video, en cualquier plataforma (Facebook o YouTube), y la agencia para la que trabajaba no podía atender esa necesidad. Vi que había un mercado para un servicio que nadie estaba dando. Así nació Gloria", explicó.



La novedosa plataforma podrá descargarse de manera gratuita desde cualquier teléfono con sistema operativo Android o iOS, y sus usuarios -los futbolistas- serán visibles para los clubes por una membresía mensual cercana a los dos dólares.

"Será muy simple de utilizar. Sólo hay que subir los datos necesarios para ser buscado: nombre, apellido, fecha de nacimiento, peso, altura, posición, más alguna biografía corta con acontecimientos relevantes para compartir. Y después, los videos, que son un estándar de la industria", detalló la empresaria.