Vídeo: El momento cuando una doble campeona olímpica de voley se desmaya en plena entrevista

"Quiero decir que estoy bien, tuve un síncope, no sé qué es eso en el lenguaje de los médicos, pero son desmayos repentinos que pueden ser causados ​​por 'x' cosas (…) Quien me conoce sabe que estoy enchufada a 220 (voltios), y no paro. Estoy corriendo detrás de mis objetivos, soy madre también. Murilo ahora está en la etapa final de la Superliga y el cuidado en casa se ha redoblado", agregó.