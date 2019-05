Cristiano Ronaldo reconoce el "fastidio y cansancio" del mundo del fútbol

"Debes entender que la gente no piensa como tú, no ha vivido ciertos momentos, no tiene una cultura mayor de lo que se les permite. Pero lo entiendo", se contestó y agregó: "Sé que la gente está con una escopeta esperando que Cris falle un penalti, o que fracase en un partido crucial. Pero es parte de la vida y debo estar preparado".

Al mismo tiempo, el luso habló del "tener que demostrar" todo el tiempo: "No solo por ti. También a la gente que está alrededor. Tu familia, tu madre, tu hijo… 'Cris, tienes que ganar mañana' (…) pero llega un momento en que dices: "Mira, déjame…".