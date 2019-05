Trolean a la mamá de Cristiano Ronaldo por publicar por accidente un 'meme' sobre su hijo

Las redes sociales no perdonan a nadie. Es que el orgullo de una madre no tiene límites, y en el caso de doña Dolores Aveiro, ni los que impone la información adecuada sobre la carrera de su famoso vástago, Cristiano Ronaldo. (Los seis 'escoltas' que pretende la Juventus para acompañar a Cristiano Ronaldo)





Resulta que la señora Aveiro subió a su perfil de Twitter una foto para ilustrar su escueto comentario sobre cuán orgullosa está de ‘CR7‘, sólo que la imagen en cuestión contenía un texto dentro lleno de datos falsos, como que el portugués salvó a la Juventus del descenso y que la ‘Vechia signora' no había sido campeona de la Serie A en los últimos 20 años, cuando el club bianconero es el mandamás del calcio italiano en los últimos ocho torneos y es reconocido mundialmente por la FIFA como el mejor equipo italiano de todos los tiempos, poseedor de 35 Ligas, 13 Copas y ocho Supercopas. ( ¿Todavía no has visto el vídeo viral del hijo de Cristiano Ronaldo metiendo un golazo?)



Las burlas y reclamos a doña Dolores no se hicieron esperar.