Encuentran muerta a Ashley Massaro, luchadora estrella de la WWE y ex modelo de Playboy

El mundo de la lucha libre despertó conmocionado después de conocer la trágica noticia de la muerte de la superestrella Ashley Massaro, quien formó parte de la World Wrestling Entertainment (WWE) en donde se convirtió en una de las más queridas por el público. (Réferi se parte una pierna en plena pelea de la WWE y continúa su labor hasta el conteo )

La luchadora estadounidense fue encontrada inconsciente en su casa de Nueva York a los 39 años y el personal médico que acudió en su rescate no logró reanimarla, lo que dio como resultado su muerte poco después de arribar al hospital. (Muere a los 61 años la leyenda de la WWE 'King Kong Bundy' )

La también actriz y modelo tuvo una serie de inconvenientes con la mayor empresa de lucha libre del mundo, a tal punto que en 2016 se unió a una demanda colectiva en contra de ella. Hoy la WWE la recordó en sus redes sociales.

Los medios locales aseguraron que se desconocen las causas de la muerte de la luchadora y que la policía ya está investigando los motivos de su deseso, los que en principio todo apunta a que no está relacionado con ningún crimen.

Massaro fue una de las deportistas más famosas del mundo de la lucha libre, uniéndose a la WWE en 2005 y obteniendo el Raw Diva Search de la compañía en 2007. Una participación que se vio truncada al año siguiente, después de ser implicada en un escándalo sexual que destapó la revista Rolling Stone, la cual develó que formaba parte de una red de prostitución de VIP.

Lejos de los cuadriláteros y enfocada en su carrera como modelo de Playboy, a la luchadora todavía le seguían llegando cartas de sus admiradores y conitnuaba mostraba su pasión por la lucha libre a través de sus redes sociales.

La última foto que publicó Massaro en su cuenta de Twitter fue el 15 de mayo. En ella se pudo ver una pila de cartas que le enviaron sus seguidores y que ella estaba por contestar.

Punx this is your chance 2 meet me up close & personal this coming Fri & Sat! Maybe even have a drink & party with me on stage or lay out by the pool in my cabana, in Palm Springs!!! You might even end up on TV with me on an upcoming new series. Check my IG & FB for full details! pic.twitter.com/ppOxUJU8Hs