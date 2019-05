Pillan a Lionel Messi vistiendo un extravagante pantalón

Un fanático cumplió su gran sueño de conocer a Lionel Messi luego de esperarlo en las inmediaciones de su casa ubicada en el barrio de Castelldefels con la idea de inmortalizar un breve recuerdo. Compartió la foto en las redes sociales con un emotivo texto, aunque lo que llamó la atención fue el pantalón que utilizó el argentino. (Gesto: Messi pasa de los 'indepes' mientras se aplaude a los golpistas catalanes presos)

El look de la "Pulga" llamó la atención porque habitualmente luce ropa más discreta. La publicación de Santiago Alberione se hizo viral con más de 2 mil "me gusta" y cientos de comentarios. "El momento deseado llegó en Castelldefels alrededor de las 9 am. Vi a este enano con su pantalón medio extraño cruzando la calle y acercándose hacia donde estaba parado yo. El corazón me latía a más de 8 pulsaciones por segundo, la garganta seca y la voz media extraña cuando me dije: 'Ahí viene La Pulga, ¡sí es Messi!'", contó el fanático cordobés que en su perfil tiene una imagen con la remera de Talleres. (Cuál es el motivo del enfado de Lionel Messi en el Barcelona)

"Acto seguido, con mucho respeto, le pedí sacarme una foto con él, pidiéndole disculpas primero si estaba invadiendo su espacio privado. Con una sonrisa en la cara me dijo que sí y que no me preocupara, que no era molestia. Luego firmó la remera y me preguntó si era cordobés. A lo que le contesté también como pregunta si tanto se me notaba, con risa y ojos vidriosos. Y con una carcajada sublime y humilde me dijo 'sí, jajaj'. Luego le volví a agradecer y reiteré mis disculpas por molestarlo. Con una sonrisa me dijo 'no te preocupes, cuidate, abrazo'. Mano bien dada y a casa", relató sobre su esperado encuentro.

El argentino también se encargó de dejarle una línea a los detractores del capitán del seleccionado y el Barcelona: "Un día inolvidable para una persona que cree en un deportista. Si sos AntiMessi espero que ni siquiera estés leyendo esto. Hoy cumplí uno de mis grandes sueños, hoy conocí a Lionel Andrés Messi, tuve la fortuna de sacarme una foto con él y llevarme un regalo a casa que va a ser lo más simbólico e histórico que puedo llegar a tener relacionado al deporte".

Santiago,de 24 años, contó que fueron apenas "60 segundos" que él los sintió como una "eternidad" y en los que logró hacerle firmar una remera del Barcelona. "Obviamente después que se me cayeron las lágrimas de emoción. Conocí al mejor jugador de todos los tiempos. Hoy cumplí un sueño de muchos y que pocos entenderán. Hoy conocí a Messi , hoy soy el tipo más feliz del universo. Te amo Pulga, gracias por ser argentino", confesó.