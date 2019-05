Vídeo: El desgarrador llanto de un futbolista al conocer la muerte de su padre

El fútbol ha vuelto a dejar una imagen que da vueltas en todo el mundo. En el partido en el Houston Dynamo logró empató ante Portland Timbers (1-1), ninguno de los jugadores de La Naranja celebró la igualdad ante uno de los finalistas de la última temporada. Al finalizar el partido, en el instante en que los jugadores abandonaban el campo de juego, el futbolista Maynor Figueroa rompió en llanto al enterarse de la muerte de su padre. ((VIDEO): Este futbolista boliviano sufre una escalofriante doble fractura tras una violenta entrada de un oponente )

El jugador hondureño de 36 años, quien jugó en la Premier League y es capitán de su selección nacional, jugó los 90 minutos y fue amonestado en en lo que parecía un partido más para su extensa y respetable carrera. Pero todo cambió cuando le notificaron sobre el fallecimiento de su papá. Figueroa no puedo evitar las lágrimas. ( Condenan a este futbolista a 60 días de arresto domiciliario nocturno por atropellar a una joven en Uruguay)

Los compañeros del experimentado defensor catracho lo consolaron de inmediato y se mantuvieron cerca suyo para no dejarlo salir solo del campo de juego, mientras él secaba su llanto con su camiseta.

Incluso, varios rivales que se habían acercado a saludar y despedirse como es tradición en el fútbol, se quedaron también para darle su más sentido pésame. El encargado de darle la triste noticia a Maynor Figueroa fue el capitán del Houston Dynamo, su compatriota y amigo Boniek García, quien se despegó ni un segundo de su colega y lo escoltó hasta los vestuarios. También en el equipo hay otros dos hondureños, Alberth Elis y Romell Quioto.

Our deepest condolences to @Maynorf31 and his family after the passing of his father, Rafael Figueroa Arzú, last night.



Estamos contigo, Maynor. 🧡 pic.twitter.com/ti2IBGwjK6