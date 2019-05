El fútbol de luto: El instante en el que un arbitro se desploma y muere durante un partido en Bolivia

Además, añadió que "sería imprudente" establecer una conclusión puesto que Hurtado no mostró complicaciones o dolencias las horas previas al juego. Incluso, el dirigente aseguró que el árbitro dirigió el miércoles pasado el partido entre The Strongest y Blooming en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.600 metros de altitud, y que desde ese día permaneció en la región a la espera del duelo de este domingo entre el Always Ready y el Oriente Petrolero.