Vídeo: El feroz golpe que dejó a un luchador con ocho fracturas en el rostro

Sus palabras fueron tan contundentes como el golpe que recibió: "Recién salido de la cirugía ... Tuve 8 fracturas y una intensa operación de nueve horas. Me sentí bendecido por la increíble atención y todo el apoyo de One Championship, mi familia, amigos y fanáticos. ! La cara de Terminator no está tan mal... ¡Regresaré!", escribió Sage Northcutt al día siguiente de haber perdido el combate. (El fulminante golpe de la bestia del MMA: Dejó a su rival convulsionando)

El estadounidense fue derrotado en su debut en el torneo de artes marciales mixtas (MMA) One Championship por el brasileño Cosmo Alexandre en el primer round. El nocaut que lo dejó en la lona fue producto de un golpe al rostro que le provocó ocho fracturas. (Baño de sangre en una pelea de MMA: "Sus huesos parecen de acero")

El joven de 23 años duró apenas 29 segundos en el cuadrilátero y estuvo 9 horas en sala de operación. Es que Northcutt tuvo que iniciar su carrera ante un ex campeón del mundo de Muay Thai de 37 años, quien contaba con mayor experiencia que él.

Así le dio la bienvenida Cosmo Alexander a Sage Northcutt, en #ONEChampionship BRUTAL KO!!





El estadounidense publicó dos imágenes en Instagram. Una en donde se lo ve recuperándose tras la operación y otra de la radiografía de su cráneo, en donde se aprecian las fracturas sufridas sobretodo en la zona de su ojo izquierdo.

El luchador experto en kickboxing y karate sumó así su tercera derrota en 14 peleas, pero estas sin dudas fue la peor de todas.

Este fin de semana se dieron varios nocauts en el mundo del boxeo y de las artes marciales mixtas. Apenas unos pocos golpes tuvo que lanzar Deontay Wilder para derribar al gigante Dominic Breazeale y confirmar que es uno de los dos mejores pesos pesados de la actualidad.

Mientras que en Rochester, Nueva York, se celebró el UFC Fight Night 152 y entre los combates se destacó el del debutante Michel Pereira y el británico Danny Roberts. El duelo prometía ser uno de los mejores de la jornada y cumplió con lo esperado, pero no por lo parejo.

Pereira ganó gracias a un rodillazo al mentón seguido de un golpe al rostro que dejó a Roberts tendido y sin reacción. Este tipo de salto es habitual en el debutante que a lo largo de su carrera ha implementado movimientos dignos de la WWE que confunden a sus contrincantes.