EEUU bloquea acuerdo de la liga de béisbol para contratar jugadores cubanos

Estados Unidos no retrocede ni un centímetro en su presión contra las dictaduras de Venezuela y Cuba. La administración de Donald Trump ha anunciado que rechaza el acuerdo que permitía aceptar a los jugadores cubanos dentro de las ligas del país Norteamericano.

El acuerdo duró tres años siendo vigente desde el gobierno de Obama considerando que la FCB (Federación Cubana de Béisbol) es una entidad independiente y así permitir el pago de tasas a jugadores cubanos.

Cuba wants to use baseball players as economic pawns – selling their rights to Major League Baseball. America’s national pastime should not enable the Cuban regime‘s support for Maduro in Venezuela.