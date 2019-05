Un piloto mexicano evita por centímetros una tragedia en la Fórmula 1: "¡Casi lo mato!"

La Fórmula 1 estuvo a sólo centímetros de volver a escribir una tragedia en las páginas de su historia. Un accidente fue evitado por poco entre el Racing Point del piloto mexicano Sergio Pérez y dos comisarios de pista, en el Gran Premio de Mónaco. (Michael Schumacher "estaba ansioso por llevar a su hijo Mick a la F1")



Justo después de que Pérez se detuviera en boxes para cambiar los neumáticos durante la salida del coche de seguridad en la carrera, dos comisarios atravesaron la pista delante de él. ( Filtran un video íntimo del piloto de F1 Lewis Hamilton y su expareja)



Varios de los comisarios estaban entonces ocupados en barrer escombros procedentes del Ferrari de Charles Leclerc, dañado por un pinchazo. "¡Casi lo mato! ¿Están bien?", preguntó el "Checo" Pérez a través de la radio a su equipo para saber cómo se encontraban los dos auxiliares de pista en Mónaco.

El piloto mexicano pudo eludir a los comisarios por poco y finalmente terminó la carrera en la decimotercera posición, aunque fue duodécimo en la clasificación oficial tras la sanción recibida por el danés Kevin Magnussen.

Después de este momento, estoy muy contento con mi día! Que todos podemos volver a casa con nuestras familias. Espero que no vuelva a pasar por la seguridad de los marshals! 🙏 #MonacoGP #Checo11 pic.twitter.com/jBhLgMqFVd — Sergio Pérez (@SChecoPerez) 26 de mayo de 2019









"Eso fue realmente malo. Solo estaban corriendo y yo estaba saliendo de los boxes. Tuve que frenar y tuvieron mucha suerte de que los haya esquivado", aseguró el corredor de Force India tras culminar las 78 vueltas que propuso el trazado monegasco.

Además, utilizó la escena que fue filmada por la cámara que llevaba su monoplaza, para publicarla en sus redes sociales junto a un nuevo mensaje que se volvió viral.

"Después de este incidente, estoy muy contento con el resultado de mi día. Que todos podamos regresar a casa sanos y salvos con nuestras familias. ¡Por la seguridad de los Marshals espero que nunca vuelva a suceder!", escribió en Twitter.

Este incidente ocurrió el mismo día que la princesa Charlene de Mónaco y el piloto monegasco de Ferrari Charles Leclerc lanzaron, al margen del gran premio del Principado, una campaña titulada "cuidado con los peatones".

El mexicano lamentó este domingo, tras acabar decimotercero en el Gran Premio de Mónaco, no haber podido luchar por los puntos. "No ha sido una carrera fácil, pero hemos hecho todo lo que hemos podido. Estoy contento de que hayamos terminado la carrera, pero al final no hemos podido luchar por los puntos", reconoció.

"Necesitábamos que la lluvia llegara y mezclara las cosas, pero hubo sólo unos pocos puntos de luz y eso fue todo", sentenció.