La 'cara B' de Messi: Un jugador del Liverpool le acusa de humillarle e insultarle en pleno juego

La victoria del Liverpool 4-0 ante Barcelona (4-3 en el global) que dejó al conjunto culé fuera de la final de la Champions League todavía ofrece detalles atractivos. James Milner, futbolista del cuadro británico, habló con el Daily Mail antes de la final del certamen continental y contó detalles sobre la semifinal. (Un vistazo a la prensa deportiva mundial: "Messi ya no es tan intocable")

Mientras aguarda por el partido ante el Tottenham que definirá al campeón en el Wanda Metropolitano, el número 7 recordó un cruce que tuvo con Lionel Messi durante la ida de la llave, disputada en el Camp Nou. ( Leo Messi sigue rompiendo récords y logra su sexta Bota de Oro como máximo goleador de Europa )



Según su relato, el conflicto comenzó justo al inicio del entretiempo cuando ambos planteles se marchaban a los vestuarios. El marcador estaba 1-0 en favor de los locales. Fue allí cuando Milner se acercó a Messi: "Le pregunté si estaba bien, pero estaba furioso", explicó.

"Me estaba criticando bastante en español cuando íbamos hacia el túnel en el mediotiempo. Me iba llamando 'burro', que creo que se usa en el fútbol español como un término general para alguien que anda por ahí pateando gente", reveló el jugador del Liverpool.

"Me dijo, 'esa falta es por la tontería que te hice'. Lo dejé en ese momento y entré en el vestuario. Mira, solo tengo admiración por él. Se ha ganado el derecho de decir lo que quiera", agregó.

El enojo de Messi habría sido a causa de la infracción que el mediocampista de 33 años le había hecho a los 42 minutos y por eso le recordó el caño que le tiró a Milner en 2015, cuando por entonces el volante vestía la camiseta del Manchester City y se cruzaron por Champions League.

"Las cosas que hizo en ese juego, son cosas que ha hecho durante toda su carrera, hacen que sea difícil enfrentarlo. Si tratas de detenerlo, no puedes tener miedo de que te hagan parecer tonto. Lo he hecho. He sido gambeteado por él y eso ha sido visto un millón de veces. No fui el primero y no seré el último. Es un jugador increíble", reconoció Milner a pesar de haber sido destratado verbalmente por Messi.

Con respecto al juego brusco que implementó para detener al argentino, el jugador británico explicó: "No quieres lastimarlo, pero es un juego físico y, si él está corriendo, intentas sacarlo de su paso. Es parte del juego, el lado mental".