Confesiones de una estrella de la NBA: "Gasté alrededor de 100 millones de dólares en droga"

Lamar Odom tuvo una muy buena carrera en la NBA, al conseguir dos anillos de campeón con Los Angeles Lakers, quedarse con el premio a Mejor Sexto Hombre, obtener una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el Mundial 2010 en Turquía. Unos récords que son envidiables pero que han venido acompañados de una desastroza vida personal.



Con motivo del lanzamiento de sus memorias (De la oscuridad a la luz), que salió a la venta el pasado 28 de mayo, el ex ala pívot del Dream Team de Estados Unidos concedió una entrevista a Entertainment Tonight, donde contó sin tapujos sus adicciones y todo el dinero que perdió.

La confesión de Lamar Odom sobre sus adicciones

"Si tuviera que decir cuánto he gastado en drogas, diría que alrededor de 100 millones de dólares", confesó el ex Miami Heat, Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers y Saski Baskonia de España. Durante su carrera, se estima que desembolsó, en contratos, alrededor de 113 millones de la moneda estadounidense.

El ex basquetbolista, que estuvo a punto de morir por una sobredosis en 2015, sostuvo que sus problemas con las drogas se deben a su padre, quien también era adicto. "Me pasó el gen a mí", afirmó. Además esbozó que la situación se agravó con la repentina muerte de su hijo Jayden, de seis meses: "Fue la parte más dura de mi vida. Caí muy profundo".

En un anticipo sobre sus memorias, Odom también hizo foco en su adicción al sexo. El ex compañero de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en Los Lakers considera que necesita de las mujeres como una vía de escape en su vida. "No podía irme solo a casa", manifestó. Y luego agregó: "Con todas ellas tuve sexo sin protección, por lo que he tenido que pagar muchos abortos a lo largo de mi vida".

El oriundo de Queens también dialogó con ABC News, donde develó que la primera vez que probó la cocaína fue durante un encuentro sexual con varias mujeres. "Fue como soltar a los demonios. Me convertí en un profesional a la hora de esconderlo. Khloe Kardashian tardó mucho en descubrir mi adicción. No quieres que tu esposa te vea esnifando coca o acostándose con otra mujer", concluyó.