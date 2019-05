La historia desconocida detrás del emotivo abrazo entre Francesco Totti y Daniele De Rossi

Pasaron cinco días de la emotiva despedida del capitán romano Daniele De Rossi, quien jugó su último partido frente al Parma por la última fecha de la liga italiana, pero aún siguen dando mucho de qué hablar. Todo pareció terminar a la perfección, con un cierre de ensueño en el que un conmovedor abrazo con Francesco Totti se robó todos los aplausos y las lágrimas. (Develan el plan de Boca Juniors para contratar a Daniele de Rossi)

Sin embargo, aquella muestra de cariño entre los dos emblemas de la institución conllevaría una historia oculta de traiciones y revanchas que destapó el periódico "La Reppublica". (Un preso que acababa de cumplir condena se negó a salir de la cárcel por ver al futbolista Totti)

"Il Capitano" se retiró en mayo del 2017 y desde entonces comenzó a trabajar del otro lado del campo pero muy cerca del primer equipo, el cual empezó a capitanear el italiano De Rossi.

Según reveló "La Reppublica", hubo un momento en el que parte del vestuario, con el mediocampista a la cabeza, intentó hacer despedir al ex técnico Eusebio Di Francesco, al ex director deportivo Monchi y al símbolo más representativo de la historia del club.

El portal italiano aseguró tener en posesión un correo electrónico cuyo destinatario era Ed Lippie, en ese entonces mano derecha del presidente del club James Pallotta, en el que le pedían que "dejasen caer esas tres cabezas".

El medio informó que el documento fue fechado el 16 de diciembre de 2018, cuatro días después de perder frente al Viktoria Plzen por la fase de grupos de Champions League.

Además, de De Rossi, en el correo también aparecen los nombres de Edin Dzeko, Kostas Manolas y Alexander Kolarov, pesos pesados de la institución.

Desde la dirigencia hicieron oídos sordos por un tiempo hasta que la Roma cayó ante el Porto por los octavos de final de la competencia europea un mes y medio después. Las cabezas del entrenador y el director deportivo rodaron, sin embargo el destino de Totti cambió para mejor, tomando el cargo que ocupó Monchi.

Como Director Deportivo (aun sin oficializar por el club), el ex futbolista tiene gran influencia en el armado de la plantilla y fue en ese punto donde se pudo haber tomado revancha.

Llegó la despedida de Daniele De Rossi y los aplausos invadieron el Olímpico cuando ambos referentes se fundieron en un abrazo. "Yo no quería" (Non volevo', en italiano) salió de la boca de Totti. Palabras que hicieron ruido en Italia y en las que suponen que pudo haberse referido a una posible decisión de la dirigencia de no renovarle el contrato.

El mediocampista de 35 años finalizará su vínculo con la Roma el próximo 30 de junio, pero al parecer no colgará los botines y continuará su carrera en otro club.