Escándalo: Neymar no jugará la Copa América y advierten de la filtración de un vídeo comprometido

La concentración de Brasil está convulsionada. Neymar, capitán y principal figura del elenco comandado por Tite, fue acusado de violar a una mujer el pasado 15 de mayo en París, Francia, a través de una denuncia que registró la presunta víctima. El documento fue presentado en la comisaría número 6 de la Defensa de la Mujer en Santo Amaro, en el municipio de Bahía, Brasil. ( Esta es la modelo que acusa a Neymar de violación)



Ante este cuadro de situación, Francisco Novaletto, vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), puso en duda la participación del hombre del Paris Saint Germain en la Copa América que se desarrollará del 14 de junio al 7 de julio en territorio brasileño. Además alertó sobre la posible filtración de un video que podría comprometer al delantero. (Ana Rosa Quintana se lo dice muy clarito a Neymar Jr: "Eres un descerebrado, chaval")

"Si tuviera que apostar, si tengo 10 fichas y me preguntasen en qué lo apostaría... Apuesto a que él no vendrá y que pedirá licencia. No tiene las condiciones psicológicas para enfrentar una Copa América y a un batallón de periodistas", sostuvo el dirigente en declaraciones a SBT que recoge el portal Globo Esporte.

El dirigente comentó que lo mejor será que no dispute la competencia: "No va a rendir. Ya ha dejado que desear en la última Copa del Mundo. ¿Imagina esa carga emocional? Acaba ganando todo el mundo si no viene a jugar".

"Si Neymar viene, puede que Brasil no llegue (a la final). Yo conozco a la prensa. La prensa va a estar encima de él. Hay muchas cosas que pueden aparecer. Un amigo mío de Río de Janeiro me dijo que hay videos que pueden salir a la luz", concluyó.

Estas declaraciones llaman poderosamente la atención, debido a que horas antes, Rogério Caboclo, presidente de la CBF aseguró la presencia de Neymar y respaldó a la figura del PSG: "Tenemos total confianza en Neymar, sabemos de la persona que es, el hombre que es y el deportista que es. La CBF acompaña todos los hechos con total confianza de que todo será aclarado lo más rápido posible".