Beyoncé empuja a una mujer por hablar con su esposo en un juego de la NBA

El talento de Beyoncé es internacionalmente conocido, pero ahora también lo serán sus celos. Una cámara captó el momento en el que la artista decide terminar con la conversación de una mujer y el rapero Jay Z durante un partido de las finales de la NBA. ( Beyoncé pone voz a Nala en 'El Rey León')

El matrimonio más influyente y rico de la industria del entretenimiento presenciaron en primera fila cuando los Toronto Raptors vencieron a los Golden State Warriors. (CECILIA GÓMEZ: "Parece que en este mundo solo se le permite tener piernas a Beyoncé")

En el clip, que se viralizó en las redes sociales, se puede ver a la intérprete de "Single Ladies" haciendo todo lo posible para disfrutar el partido, sin embargo, constantemente se ve interrumpida por Nicole Curran, la esposa del dueño de Golden State Warriors, Joe Lacob, que se le interpone para disfrutar de una charla con su marido, que está semana fue nombrado por Forbes como el primer rapero multimillonario con un fortuna valuada en mil millones de dólares.

La cara de Beyonce en este video es como cuando por fin vives en una colonia segura después de vivir en un barrio culerísimo y no puedes esconder tus miedos internos de que en cualquier momento te van a asaltar. 🤣pic.twitter.com/9IDI8Y1bSR — Elán (@_elan_) 6 de junio de 2019





En el material, que fue compartido por la cuenta oficial de la cadena deportiva ESPN, se nota que en todo momento intenta sonreír y no prestar atención a la mujer, pero su paciencia termina y hace un gesto de molestia y un brusco movimiento contra Curran para que finalice de una vez.

En tanto, Curran, que se desempeña como Presidenta en la Junta Directiva de The Warriors Community Foundation, negó lo sucedido. "Fueron nuestros invitados anoche. 'Como anfitriona, le ofrecí una bebida y luego a él otra, ya que no tenemos servicio de piso en nuestros juegos. Tuve que inclinarme para escuchar lo que quería. Eso es. No hay historia".

"He sido acosada cibernéticamente y creo que es muy injusto", añadió.

En noviembre de 2017, Jay-Z admitió que engañó a Beyoncé, que ya había hablado sobre las infidelidades de su marido en su disco "Lemonade" con frases tan explícitas como "Vaya manera de tratar a la chica que te ama".

"Lo más duro es ver en la cara del otro el dolor que has causado y después tener que lidiar con ello", confesó el cantante y productor en una entrevista a The New York Times. Jay- Z dejó entrever que la pareja estuvo al borde del divorcio, pero la música fue una especie de terapia para ellos y lograron salir de la crisis matrimonial que vivían.