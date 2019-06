El infierno que vive la modelo brasileña que denunció a Neymar: "No sé qué es peor, si estar dormida o despierta"

"No como y perdí 10 kilos la semana pasada", aseguró Najila Trinidad Mendes de Souza en una nueva entrevista en exclusiva para la televisión brasileña. "Creí en la ley, pensé que mi nombre iba a quedar en sigilo, en secreto", consideró la modelo, cuyo nombre salió a la luz automáticamente después de que se filtrara la denuncia. (Así fue la reveladora charla de Whatsapp entre Neymar y Najila tras verse en el hotel)

"Confié, jamás imaginé que yo estaría en Internet y expuesta a todo el mundo porque eso es un crimen. Todo está distorsionado, todo está mal. Mi vida cambió de inmediato. Intento gritar, pero nadie me escucha", se confesó, haciendo referencia a todo lo que está atravesando después de acusar al famoso futbolista de violación. (El examen médico a la mujer que acusa a Neymar de violación, no detecta lesiones en sus genitales)



A raíz del estrés que le causó la repentina aparición mediática, comentó que está tomando "muchos remedios en los últimos días, no me alimento. Creo que ahora necesito un poco de tranquilidad. Estoy muy alterada. Necesito recuperarme y no estoy bien".





"Estoy con síndrome de pánico. No como y perdí 10 kilos la semana pasada", se lamentó y agregó: "La gente quiere sacar provecho de mi dolor, me siguen, siguen a mi familia. No sé qué es peor, si estar dormida o despierta".

"Cada vez más cosas se salen de control y las personas no tienen respeto por mi dolor, el dolor de mi hijo. No consigo tener mi vida, trabajar, estudiar, quedarme con mi hijo. No tengo psicología para quedarme hablando de este asunto, para salir a la calle y que la gente me persiga", confesó Trindade.

Como si fuera poco, no sólo su ex abogado reveló que fue amenazado por el entorno del futbolista del PSG, sino que también recibió advertencias su ex marido, Estivens Alves: "Fui amenazado también a través de las redes sociales, diciendo que si Neymar no jugaba la Copa América me iban a matar. Y otras peores, como que 'si sigues hablando, conocemos a tu familia'", relató en el programa Fantástico de Rede Globo.

Cuando se le preguntó sobre quién estaría diciendo la verdad, si su ex esposa o el jugador, Alves decidió esquivar el tema y mostrar su preocupación por el hijo: "No ha ido a la escuela, escucha el nombre de su madre y llora". Finalmente, también detalló como es la personalidad de Najila: "Un carácter explosivo" y "es una persona difícil de controlarse".

Al mismo tiempo, la brasileña no quiso hacer declaraciones acerca del dispositivo que informó que le robaron en donde tenía el video completo que retrataba a Neymar en la habitación.