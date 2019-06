Vídeo: La dura reacción de Vettel al perder una carrera con Hamilton por una sanción de la Fórmula 1

Una carrera con tensión hasta después de la bandera de cuadros. El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ganó el Gran Premio de Canadá tras una penalización de 5 segundos impuesta Sebastian Vettel (Ferrari), que cruzó primero la línea de meta. (Mundial de Fórmula 1: Hamilton se impone en el GP de Alemania y arrebata el liderato a Vettel)

El alemán, quien comenzó en la pole, fue degradado a segundo lugar por delante de su compañero de equipo en Ferrari Charles Leclerc, por una reentrada insegura en la pista que casi envió a Hamilton a estrellarse contra un muro. (Vettel gana el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 )

"No, no, no, no así", lo lamentaba en la radio al final de la carrera. "Tienes que estar ciego para pensar que puedes salir al césped y controlar a dónde vas (. ..) ¡Es injusto!", dijo Vettel.

Posteriormente, el alemán no se sometió a la entrevista tradicional posterior a la carrera. Movió el letrero que marca la ubicación del auto ganador en el auto de Hamilton al lugar donde debería haber estado el suyo y puso el letrero "2" frente al británico.

"Por supuesto, no es así como quería ganar", afirmó el piloto británico de Mercedes. "Empujé hasta el final para intentar superarlo, es una pena, pero es la carrera", reconoció. Todavía Hamilton invitó a su rival a unirse a él en el escalón más alto del podio.

El cinco veces campeón mundial defensor y actual líder de la temporada llegó a la meta segundo detrás de Vettel, pero fue declarado ganador debido a la infracción del alemán. Así fue que firmó su quinta victoria del año, lidera ahora el Mundial con 162 puntos, 29 más que su compañero Valtteri Bottas.

El finlandés concluyó cuarto en Montreal una prueba en la que, nada más bajarse de su monoplaza, Vettel, que se había quejado por comunicación interna de radio, considerando injusta su sanción -por regresar de forma incorrecta a pista, después de haberse salido en una escapatoria al ser presionado por Hamilton-, fue directo a ver a los comisarios de carrera, presumiblemente para mostrarles su enfado por esa decisión.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) acabó quinto, por delante de los dos pilotos de Renault, el australiano Daniel Ricciardo y el alemán Nico Hülkenberg; una prueba en la que el español se quedó fuera de los puntos, al acabar undécimo.

El otro piloto de Red Bull, el francés Pierre Gasly, acabó octavo en la pista de la isla artificial de Notre Dame -que baña el río San Lorenzo-, donde también entraron en los puntos el canadiense Lance Stroll (Racing Point) y el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso), noveno y décimo, respectivamente. El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) concluyó duodécimo y no puntuó este domingo en Montreal.

El próximo Gran Premio, el de Francia, el octavo de los 21 que integran el Mundial, se disputará el próximo 23 de junio en el circuito de Le Castellet.