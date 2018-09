La energética vasca Elecnor pagó una 'mordida' de 11 millones a un exviceministro de Chávez

Nueva demostración de la corrupción del chavismo. La compañía energética vasca Elecnor abonó 11,5 millones de euros al exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela Nervis Villalobos. El expolítico, que está procesado en Andorra por cobrar sobornos a empresas extranjeras a cambio de conseguir contratos del Ejecutivo de Hugo Chávez (1999-2013), ingresó el dinero en este principado pirenaico, según un auto de una jueza andorrana, según ha publicado El País.

Los pagos de Elecnor a Villalobos se desembolsaron entre 2010 y 2012 bajo el concepto de un supuesto servicio de asesoramiento. El Gobierno de Chávez adjudicó en 2009 a través de su principal empresa estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), una central termoeléctrica por 1.420 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) donde figuró la energética vasca.

Elecnor niega haber contratado al exministro de Chávez. Sin embargo, la causa que instruye una jueza de Andorra -un antiguo paraíso fiscal donde el exjerarca chavista ocultó el dinero de sus negocios- contiene numerosos documentos que vinculan al exmandatario venezolano con la empresa. En uno de ellos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el entonces director del área internacional de Elecnor, Germán Junquera, afirma: "Nervis Villalobos colabora, asesora y gestiona proyectos para Elecnor S. A. y empresas de su grupo, en el mercado eléctrico en Latinoamérica".

Villalobos aportó a la Banca Privada d'Andorra (BPA) -donde manejó 12 cuentas- dos contratos de "asesoramiento técnico" con Elecnor. Lo hizo para justificar el origen de su dinero. La energética vasca se comprometía en estos documentos a pagar un 5% de comisión a dos sociedades instrumentales de Villalobos por el proyecto de la planta de ciclo combinado Juan Manuel Valdez en Güiria, en el Estado de Sucre. (Informe de Amnistía Internacional sobre Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales, allanamientos ilegales y torturas)



Además, el exministro comunicó al banco andorrano en 2010 su plan para ingresar, al menos, 12 millones de dólares (10,2 de euros) en "dos o tres pagos" de Elecnor por una supuesta "asesoría en infraestructuras eléctricas".

Las actas del departamento de prevención de blanqueo de la BPA de ese periodo recogen la supuesta relación contractual del exministro venezolano con la energética española.



Villalobos recibió entre 2010 y 2012 en una cuenta del banco del principado pirenaico cinco transferencias desde Malta por 13,5 millones de dólares (11,5 de euros), según la jueza andorrana Canòlic Mingorance.

La energética vasca firmó un acuerdo con Villalobos que contemplaba que el que fuera ministro de Petróleo de Venezuela entre 2001 y 2006 recibiría un 4,5% del contrato firmado entre Elecnor y Electricidad de Caracas para la construcción de la planta de Ciclo Combinado Juan Manuel Valdez en Güiria. El dato figura en un auto de procesamiento del pasado día 13 que encausa por blanqueo y cobro de comisiones a 28 personas, entre las que figura Villalobos.

La resolución señala que la sociedad del paraíso fiscal de Belice Merol Ganem Development es una "fiduciaria de Villalobos" y "actúa en la presente operación por cuenta de la UTE Iberdrola Ingeniería y Construcción SA- Elecnor SA, por lo que respecta a la obra de construcción de la planta termoeléctrica de ciclo combinado Juan Manuel Valdez (aunque inicialmente se iba a llamar Antonio José de Sucre). A pesar de que en la UTE figuran las dos empresas, en 2012 Iberinco cedió todos sus derechos y obligaciones a Elecnor, dejando la UTE, pero manteniendo el mismo contrato con PDVSA".

El expolítico venezolano abrió 12 cuentas en la BPA, una entidad intervenida por blanqueo en 2015 por las autoridades del pequeño principado pirenaico. Las cuentas figuraban a nombre de sociedades creadas por el banco en Panamá para camuflar los ingresos inconfesables de algunos clientes.

Para facturar sus "servicios", Villalobos utilizó un alambicado esquema de ocultación. Su sociedad de Belice Megana International, con cuenta en la BPA, firmó en febrero de 2010 un acuerdo con Merol Ganem Development Ltd, otra de sus compañías de Belice, para que esta última actuara de fiduciaria de la primera y "por cuenta" de la citada UTE, según el auto.

La magistrada indica que las dos sociedades de Belice eran propiedad de la misma persona: Nervis Villalobos.

El acuerdo para levantar la planta Juan Manuel Valdez -1.420 millones de euros y capacidad para producir 1.000 megavatios- se anunció en julio de 2009 en la sede gubernamental del Palacio de Miraflores, en Caracas. Al encuentro asistieron el expresidente Hugo Chávez y el exministro de Exteriores español Miguel Ángel Moratinos junto a ejecutivos de PDVSA, Iberinco y Elecnor. Iberinco se desvinculó oficiosamente de la UTE en 2011.



Reparto del botín

La juez considera que el exministro Villalobos repartió parte de los 11,5 millones de euros cobrados en Andorra con dos jerarcas chavistas. Se trata del exviceministro de Energía y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Javier Alvarado, que percibió 1,4 millones de euros. Y el secretario de la junta directiva de Electricidad de Caracas, el abogado Luis Carlos de León, que se llevó 6,3 millones, según la magistrada.

Villalobos, Alvarado y De León se encuentran entre los 28 procesados por la jueza andorrana Canòlic Mingorance por pertenecer a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos a empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de PDVSA.



Villalobos fue detenido el pasado octubre en Madrid junto a Luis Carlos de León. El exministro permaneció hasta la semana pasada en prisión preventiva. Junto a la causa andorrana, el exmandatario de Chávez afronta una solicitud de extradición de Estados Unidos por un presunto delito de blanqueo y está siendo investigado por un supuesto caso de corrupción en el marco del denominado caso Duro Felguera, que indaga el cobro de comisiones. Villalobos ha declinado responder a EL PAIS. ( El dictador Maduro a Almagro: "prepara el fusil, basura", si quieres intervenir Venezuela)



Por su parte, Elecnor señala que no contrató al exministro venezolano Villalobos. "Ni Elecnor ni ningún directivo de esta compañía está siendo investigado por estos hechos. No entendemos la referencia en los documentos judiciales. No tenemos, ni hemos tenido, ni participado nunca en ninguna sociedad radicada en Malta. No hemos realizado nunca ninguna operación con entidades financieras de Andorra", zanja la energética.