El último desafío de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi: "Ven a Italia como yo y acepta el reto"

"Tal vez él me necesite más. Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que viniera algún día a Italia. Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo respeto. Es un jugador fantástico, un buen tipo. Esta es mi nueva vida y estoy feliz", concluyó el último campeón de la Eurocopa.(¿Sabes por qué Cristiano Ronaldo no asistirá a la final de River-Boca en Madrid?)

A su vez, el delantero luso, que fichó por la Juventus tras pasar nueve temporadas en Madrid, reconoció que tuvo varias opciones pero que la Vecchia Signora es un club sólido. "Tiene mucha historia, dos finales de Champions, siete campeonatos. Conocía el ambiente y jugué un par de veces contra la Juventus. Sentí la melodía".(Una genialidad del 'Bicho' Cristiano Ronaldo tumba al Valencia en la Champions)