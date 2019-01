Jennifer López sin botox y ácido hialurónico en la cara da una lección a Shakira y Kim Kardashian

Jennifer López ha sido hace penas unos días la protagonista de la portada de la revista Harper's Bazar, una de las publicaciones mas importantes de Estados Unidos. (Kim Kardashian reta a Jennifer López al usar un sensual mono de lencería de encaje)







Junto a un reportaje en trikini y mostrando que siegue teniendo una estupenda figura pese a estar muy cerca de cumplir 50 años, una foto de un primerísimo plano de la del Bronx ha dejado a sus seguidores sin palabras.Una imagen en la que, como podemos ver a continuación, JLO no tiene ningún problema en enseñar su arrugas fruto de la edad. Unas líneas de expresión facial que, si bien muchas intentan oculta, como es el caso de Shakira o de Kim Kardashian, entre otras, la neoyorquina no duda en hacer gala. (Kim Kardashian y un nano tanga: “Jennifer López no podría con esto”)

La foto al natural

Una foto en la que queda claro que López no ha hecho uso (al menos eso parece) ni de botox ni de ácido hialurónico, algo muy común entre las VIPS más VIPS mundiales. No, JLO no necesita de esos truquitos para seguir despertando verdadera admiración por parte de sus seguidores.

Y es que, como era de esperar, la foto ha corrido como la pólvora por las redes y ha generado multitud de comentarios. Eso sí, la gran mayoría de ellos han apuntando lo bien que ha quedado retratada en esta imagen López.





"Con o sin arrugas sigue siendo bellísima", "Pasan los años y cada vez está más guapa", "Qué suerte ver como una celebrity apuesta por la naturalidad", "¡Que aprendan Shakira y Kim Kardashian", "Como el buen vino, JLO mejora con los años" o "Está espectacular, qué foto tan bonita" son algunos de ellos.

Veremos si algún día Shakira, Kim o alguna de las celebrities con tanta repercusión mediática como JLO apuestan por una foto tan ‘arriesgada' como esta. En su caso, todo han sido aplausos. No es para menos.