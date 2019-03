Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con México: "La próxima semana"

Está claro que Donald Trump anda crecido, tras ver como se disipaba la acusación de que había conspirado con Rusia, y no se anda con pamplinas ().

El presidente de Estados Unidos ha amenazado con "cerrar la frontera -o grandes secciones de esta- con México la próxima semana" si el país azteca "no prohíbe inmediatamente la inmigración ilegal con destino a Estados Unidos".

Trump ha dado un paso más en su política de comunicación por Twitter y ha publicado un corto hilo al respecto de la inmigración y sus planes con la frontera sur.

The DEMOCRATS have given us the weakest immigration laws anywhere in the World. Mexico has the strongest, & they make more than $100 Billion a year on the U.S. Therefore, CONGRESS MUST CHANGE OUR WEAK IMMIGRATION LAWS NOW, & Mexico must stop illegals from entering the U.S.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de marzo de 2019

La solución, ha comentado, "sería muy sencilla para México. Perdemos mucho dinero con ellos, especialmente si le sumas el tráfico de drogas... por lo que el cierre de la frontera sería una buena idea".

....through their country and our Southern Border. Mexico has for many years made a fortune off of the U.S., far greater than Border Costs. If Mexico doesn’t immediately stop ALL illegal immigration coming into the United States throug our Southern Border, I will be CLOSING..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de marzo de 2019

Desde luego no es la primera vez -ni será la última- que el mandatario estadounidense amenaza a sus vecinos del sur.

Defensor desde su campaña electoral de levantar un muro que pretendía que fuera pagado por México, Trump siempre se ha caracterizado por su desprecio a la inmigración centro y sudamericana -entre otras-.